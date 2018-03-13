В Совфеде выдвинули две версии отравления Сергея Скрипаля

Член Совета Федерации Константин Косачев выдвинул две версии отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

«Первая — провокация окопавшихся в Великобритании ненавистников России, коих там более чем достаточно. И вторая — провокация западных спецслужб», - заявил Косачев.

По его мнению, произошедшее было умышленно спровоцировано, чтобы «раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи».

Косачев также отметил, что преступление вызывает массу вопросов, а все обвинения в адрес Москвы в ультимативной форме вызывают у него «отвращение и неприятие».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за измену Родине. В 2010 году он был передан Великобритании в ходе обмена шпионами. 4 марта 2018 года Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Их доставили в лечебное учреждение в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в этом преступлении. По ее словам, отравление было получено нервно-паралитическим веществом нового поколения под названием «Новичок», которое якобы разработано в России, сообщает «360».