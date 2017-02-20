В Совфеде увидели необходимость ввести в школах обязательный ЕГЭ по истории

В условиях информационной войны против России и попытках фальсификации истории наступило время поставить вопрос о введении в школах единого госэкзамена по истории, считает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

В понедельник в ходе Всероссийской конференции на тему «История России в XXI веке глазами школьников» Галина Карелова отметила, что информационная война идет не только «вокруг современной ситуации. Мы сталкиваемся с попытками некомпетентной и наглой фальсификации истории», - сообщает РИА Новости.

По словам Кареловой, в этот процесс оказались вовлечены и соседи России - страны, некогда входившие в состав СССР. «Противостоять этому злу — одна из первостепенных государственных задач», - подчеркнула вице-спикер. Для ее решения крайне важно повышать уровень собственной исторической грамотности у молодых людей.