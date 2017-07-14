В Совфеде уличили Белый дом в отсутствии логики
Российский сенатор Франц Клинцевич назвал нелогичным условие администрации президента США по возвращению дипломатической собственности РФ.
«Странная логика, а точнее ее полное отсутствие. Что называется, в огороде бузина, а в Киеве дядька», - цитирует его «Парламентская газета». По словам Клинцевича, если бы Москва выдвигала аналогичные условия Вашингтону, то у США уже давно не осталось бы никакой дипсобственности в России.
Ранее представитель Белого дома Себастьян Горка заявил, что власти США могут рассмотреть вопрос снятия ареста с загородных дач, принадлежащих посольству и консульству РФ, если Москва докажет честность своих намерений относительно перемирия в Сирии.
Следующая новость Эксперт объяснил нежелание ЕС принимать Турцию
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии