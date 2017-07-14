В Совфеде уличили Белый дом в отсутствии логики

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал нелогичным условие администрации президента США по возвращению дипломатической собственности РФ.

«Странная логика, а точнее ее полное отсутствие. Что называется, в огороде бузина, а в Киеве дядька», - цитирует его «Парламентская газета». По словам Клинцевича, если бы Москва выдвигала аналогичные условия Вашингтону, то у США уже давно не осталось бы никакой дипсобственности в России.

Ранее представитель Белого дома Себастьян Горка заявил, что власти США могут рассмотреть вопрос снятия ареста с загородных дач, принадлежащих посольству и консульству РФ, если Москва докажет честность своих намерений относительно перемирия в Сирии.