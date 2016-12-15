В Совфеде сравнили ЕС с идущим в неверном направлении караваном
Поддержка канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом продления антироссийских санкций свидетельствует об утрате ими лидерства в ЕС. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его мнению, Германия и Франция перестали быть ведущими Евросоюза и стали ведомыми. Сообщество в целом сенатор сравнил с караваном, который движется со скоростью самого медленного верблюда. При этом Косачев добавил, что этот караван идет в неверном направлении, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Политик полагает, что здравомыслящие члены сообщества выступят против продления санкций в отношении России.
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