В Совфеде сравнили с абсурдом план украинского депутата по снятию санкций с РФ

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко разработал механизм отмены антироссийских санкций, который включал всеукраинский референдум на тему передачи Крыма в аренду РФ сроком на 100 лет. Глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал этот план абсурдным.

Помимо передачи Крыма в аренду России, план украинского парламентария предполагал также вывод неких «российских сил» из восточной части Украины. «Эти предложения абсурдны и для России неприемлемы, с Россией они не согласовывались», — заявил Виктор Озеров в комментарии для РИА Новости.

По его словам, Москва сама выстраивает отношения с Вашингтоном и тем более не нуждается в посреднических услугах украинских депутатов.

Указанные выше предложения по нормализации отношений между Украиной и Россией и по снятию санкций с РФ в начале февраля передали в офис Майкла Флинна, - экс-помощника президента США Дональда Трампа, - юрист Трампа Майкл Коэн и партнер Трампа по бизнесу Феликс Сэтер. Разработал документ Андрей Артеменко, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

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