В Совфеде спрогнозировали скорую отмену Трампом санкций против РФ

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, существует большая вероятность того, что избранный президент США Дональд Трамп вскоре отменит введенные накануне новые антироссийские санкции.

Он пояснил, что оставление ограничений в силе будет для Трампа равносильно признанию влияния Москвы, о котором твердит нынешняя администрация США, на результаты выборов и его победу.

«Для Трампа это утверждение неприемлемо, тем более что оно не соответствует действительности», - цитирует Клинцевича ТАСС. Введение санкций сенатор охарактеризовал как унизительную для самих Штатов возню.