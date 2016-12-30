В Совфеде спрогнозировали скорую отмену Трампом санкций против РФ
По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, существует большая вероятность того, что избранный президент США Дональд Трамп вскоре отменит введенные накануне новые антироссийские санкции.
Он пояснил, что оставление ограничений в силе будет для Трампа равносильно признанию влияния Москвы, о котором твердит нынешняя администрация США, на результаты выборов и его победу.
«Для Трампа это утверждение неприемлемо, тем более что оно не соответствует действительности», - цитирует Клинцевича ТАСС. Введение санкций сенатор охарактеризовал как унизительную для самих Штатов возню.
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