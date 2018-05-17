В Совфеде рассказали о стимулах к легализации для самозанятых

Самозанятых граждан законодатели хотят «выманивать из тени» при помощи кнута и пряника. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

При этом он отметил, что между поощрительными и карательными методами должен соблюдаться баланс. Главное, по мнению сенатора, не перестараться, сообщает НСН.

Ранее в Минфине предложили ввести налог для самозанятых граждан. В ведомстве пояснили, что он будет невысоким и предназначен в первую очередь именно для легализации деятельности упомянутой категории предпринимателей. Законодательного оформления инициатива пока не получила.

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