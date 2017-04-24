В Совфеде прокомментировали заявление Лондона о ядерном ударе

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич увидел в заявлении британского министра обороны Майкла Фэллона о праве на превентивный ядерный удар элемент психологической войны.

Сенатор полагает, что слова Фэллона заслуживают жесткого ответа. Клинцевич также задался вопросом, против кого именно Лондон готовиться превентивно применять ядерное оружие, передает ТАСС.

Клинцевич отметил, что если противником окажется ядерная держава, то Великобритания, имеющая небольшую территорию, может быть стерта с лица земли ответным ударом.

«Если же речь идет о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки», - цитирует сенатора агентство.