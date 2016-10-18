В Совфеде прокомментировали возможное появление базы в Тартусе

Россия может разместить военно-морскую базу в Тартусе на 49 лет. В настоящее время неизвестно, подписали ли власти Сирии и РФ соответствующее соглашение.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что по вопросу размещения военно-морской базы могут быть различные нюансы.

- Когда мы говорим о военной базе, в данном случае «Хмеймим», где расположены авиационные средства, логично, что военные вели разговор, дипломаты это дело проговаривали, и о необходимости военно-морскую базу говорили. Это абсолютно правильно. Но если «Хмеймим» — на бессрочной основе, то в размещении военно-морской базы могут быть разные нюансы. На сегодняшний день я не имею никакой информации по поводу 49 лет, будет ли это решение (о размещении базы) сегодня принято или через два года. Это закрытая информация. Но в том, что это случится, я ни грамма не сомневаюсь, - цитирует его «Национальная служба новостей».

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