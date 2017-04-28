В Совфеде прокомментировали решение Черногории о вступлении в НАТО
Отношения России и Черногории могут измениться не в лучшую сторону в связи с ее решением вступить в НАТО. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Он отметил, что Москва относится негативно относится к желанию Черногории стать членом альянса, поскольку это затрагивает интересы России.
Однако это не нужно и самой Черногории, которая является миролюбивой и совершенно невоинственной страной, добавил Клинцевич. Ее народ ничего не выиграет от того, что будет втянут в глобальное противостояние, сказал он ТАСС.
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