В Совфеде прокомментировали решение Черногории о вступлении в НАТО

Отношения России и Черногории могут измениться не в лучшую сторону в связи с ее решением вступить в НАТО. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он отметил, что Москва относится негативно относится к желанию Черногории стать членом альянса, поскольку это затрагивает интересы России.

Однако это не нужно и самой Черногории, которая является миролюбивой и совершенно невоинственной страной, добавил Клинцевич. Ее народ ничего не выиграет от того, что будет втянут в глобальное противостояние, сказал он ТАСС.