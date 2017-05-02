В Совфеде предложили отправлять призывникам электронные повестки
Российские сенаторы направили на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагают направлять повестки о призыве на военную службу не только традиционным способом, но и посредством электронной почты.
Кроме того, авторы инициативы считают, что повестки по почте военкоматам следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. Они будут считаться врученными при наличии в уведомлении отметки почтового отделения о доставке.
По мнению сенаторов, данные меры будут способствовать сокращению уклонистов и более эффективному привлечению их к ответственности, сообщает РИА «Новости».
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