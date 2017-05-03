В Совфеде не планируют лишать самозанятых граждан пенсий и заграничных поездок

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский опроверг информацию о возможности лишения самозанятых россиян, которые работают исключительно на себя и не платят налоги, возможности выезжать за границу и получать пенсию.

«Разговоры о том, что кто-то собирается лишить этих людей пенсий, — результат неверной интерпретации того, о чем шла речь, и непонимания уже действующего законодательства», — рассказал «Парламентской газете» Рязанский.

Он также отметил, что уже сейчас некоторым людям отказывают в начислении страховой пенсии по старости, так как для начисления пенсии необходимо заработать определенный стаж и набрать нужное количество пенсионных баллов, которые отражают личный вклад человека в пенсионную систему.

«Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, то и страховая пенсия не назначается», — сказал Рязанский.

При этом для того, чтобы уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет, а с 2025 года — уже 15 лет. Что касается баллов, то в этом году их нужно набрать 11, а с 2025 года — 30.

Ранее «Российская газета» написала о том, что Совет Федерации предлагает запретить гражданам выезжать за границу, а также лишить их полноценной пенсии за отказ от официальной уплаты налогов в казну. Точной информации о самозанятых россиянах не существует. Минтруда заявляет примерно о 12 миллионах граждан, а Росстат утверждает, что их число может достигать 25 миллионов.