В Совфеде ответили на протест Японии по поводу Курил

Россия вправе размещать военные подразделения на собственной территории там, где сочтет необходимым, если при этом не нарушаются нормы международного права. Присутствие дивизии на Курильских островах нарушением не является.

Так глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров ответил на протест Японии по поводу присутствия российских военных в регионе. Он подчеркнул, что у России нет намерений использовать дивизию, которая будет размещена на островах в текущем году, против Японии.

Озеров добавил, что протесты Токио неуместны и не имеют никакой международной юридической основы. «С таким же успехом можно ожидать от США, что они выведут свою базу ВМФ с Окинавы. Пусть они сделают, а там мы посмотрим по поводу дивизии на Курилах», - цитирует его РИА «Новости».