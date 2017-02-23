В Совфеде ответили на протест Японии по поводу Курил

Россия вправе размещать военные подразделения на собственной территории там, где сочтет необходимым, если при этом не нарушаются нормы международного права. Присутствие дивизии на Курильских островах нарушением не является.

Так глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров ответил на протест Японии по поводу присутствия российских военных в регионе. Он подчеркнул, что у России нет намерений использовать дивизию, которая будет размещена на островах в текущем году, против Японии.

Озеров добавил, что протесты Токио неуместны и не имеют никакой международной юридической основы. «С таким же успехом можно ожидать от США, что они выведут свою базу ВМФ с Окинавы. Пусть они сделают, а там мы посмотрим по поводу дивизии на Курилах», - цитирует его РИА «Новости».

Новости по теме
Теги:
Организации: Совет Федерации
Следующая новость Немецкий пенсионер 40 лет ездит на советском автомобиле

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО