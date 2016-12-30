В Совфеде отвели на повышение пенсионного возраста 10 лет
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что на повышение пенсионного возраста в Росси потребуется порядка 10 лет.
«Раньше 2025 года такие вопросы реально не начнут реализовываться», - сказал он в интервью НСН.
Рязанский согласился с точкой зрения бывшего министра финансов Алексея Кудрина, по словам которого, процедура повышения пенсионного возраста должна реализовываться поэтапно на протяжении 8-15 лет.
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