В Совфеде опровергли слухи о двукратном подорожании сигарет
Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин назвал не соответствующими действительности сообщения о возможном двукратном подорожании табачных изделий из-за роста акцизов.
Он пояснил, что законодательно утверждена на будущий год индексация акцизной ставки на табачные изделия в размере 26,7%. «То есть если сегодня пачка сигарет стоит 110 рублей, то будет 121 рубль. Вот эта информация достоверная и прошу ориентироваться на эти цифры», - цитирует сенатора ТАСС.
Сообщения о грядущем резком подорожании сигарет появились в СМИ два дня назад. Предполагалось, что цена на табачные изделия может повыситься на 200%.
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