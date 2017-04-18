В Совфеде одобрили законопроект в отношении осужденных за терроризм

Совет Федерации готов в оперативном порядке рассмотреть и поддержать законопроект об отмене решений о выдаче гражданства РФ лицам, осужденным за террористические преступления.

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров предположил, что инициатива будет поддержана не только парламентариями, но и обществом.

Он также отметил, что данная идея уже содержалась в «антитеррористическом пакете» депутата Ирины Яровой, но тогда против нее возразил СПЧ, усмотрев в ней нарушение конституции. Теперь же, по словам сенатора, найдена «более чистая формулировка», передает РИА «Новости».

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