В Совфеде одобрили законопроект в отношении осужденных за терроризм
Совет Федерации готов в оперативном порядке рассмотреть и поддержать законопроект об отмене решений о выдаче гражданства РФ лицам, осужденным за террористические преступления.
Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров предположил, что инициатива будет поддержана не только парламентариями, но и обществом.
Он также отметил, что данная идея уже содержалась в «антитеррористическом пакете» депутата Ирины Яровой, но тогда против нее возразил СПЧ, усмотрев в ней нарушение конституции. Теперь же, по словам сенатора, найдена «более чистая формулировка», передает РИА «Новости».
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