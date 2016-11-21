В Совфеде назвали условия присоединения РФ к коалиции США по Сирии

Россия сможет присоединиться к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии, если Вашингтон изменит свой подход к ситуации в стране. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Каких-то непреодолимых препятствий для этого не существует. Безусловно, нам важно понимать, что стратегические цели США в отношении Сирии изменятся, поскольку до сих пор их целью было не столько подавление терроризма, сколько смена режима», - сказал он в интервью «Известиям».

Сенатор выразил надежду на то, что с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа Вашингтон перестанет вмешиваться в дела других государств. Если Трамп выполнит свое предвыборное обещание, а коалиция будет в своих действия руководствоваться только международным правом, то Россия может присоединиться к ней, отметил Косачев.

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