В Совфеде действия США в Сирии назвали актом военной агрессии

Удары авиации США в Сирии следует объявить в Совете безопасности ООН как акт военной агрессии против независимого государства. Такого мнения придерживается российский сенатор Игорь Морозов.

Он отметил, что политику Вашингтона в САР необходимо обсудить на переговорных площадках, где проводятся консультации по урегулированию ситуации в ближневосточном государстве.

По словам сенатора, Штаты не хотят прекращения войны в Сирии. Они настроены на свержение сирийского лидера Башара Асада и продолжение организованной ими «цветной революции».

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, связывает недавний авиаудар коалиционных сил по правительственным войскам в Сирии со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа. При этом он усомнился в том, что приказ об ударе мог быть отдан самим Трампом.

«Ему сейчас просто не то этого. Но политический скандал, спровоцированный определенными силами вокруг нового президента, несомненно, сказался на действиях военного руководства на Ближнем Востоке», - цитирует Клинцевича «Парламентская газета».

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