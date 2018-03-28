В Совфеде «дело Скрипаля» назвали заказом США

Великобритания раздула скандал в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля по заказу Вашингтона, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Штаты провалили собственную кампанию по обвинению России во вмешательстве в президентские выборы и поэтому прибегли к помощи Лондона. Он отметил, что в деле высылки российских дипломтов США пришлось оказать давление на некоторые страны, поскольку они отказывались делать это, не видя доказательств обвинений в отношении РФ.

Джабаров напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров пообещал ответ Москвы каждой стране, объявившей наших дипломатов персонами нон грата. Сенатор заверил, что зеркальные меры непременно последуют и объяснил их некоторую задержку кемеровской трагедией, пишет «Парламентская газета».

Ранее польский политик Януш Корвин-Микке также обвинил США в отравлении Скрипаля. По его мнению, Вашингтон стремится развязать войну с Россией, как это некогда было с Ираком.

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