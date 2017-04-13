Совфед взялся за рынок нелегальных «симок»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила зампреду Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой проконтролировать разработку законопроекта о запрете выдачи сим-карт через посредников.

Матвиенко пояснила, что закон, запрещающий продажу сим-карт без предъявления паспорта, принят, но фактически не работает. Продажа анонимных «симок» на вокзалах, рынках и в других общественных местах продолжается.

«Недавний теракт в Санкт-Петербурге показал, что пособники террористов и террористы пользовались одноразовыми сим-картами, купленными на рынке. Это затрудняет работу органов следствия, специальных служб», - цитирует спикера Совфеда «Парламентская газета».

По словам Матвиенко, необходимы поправки в законодательство, которые устранят существующие в нем пробелы. К работе над ними будут привлечены МВД, органы безопасности и сотовые операторы.

Предполагается, что законопроект поступит на рассмотрение Госдумы через месяц. Матвиенко добавила, что попросит парламентариев рассмотреть его в ускоренном порядке.