Совфед хочет придать госзакупкам «зеленый» оттенок

Сенатор Ирина Гехт готовится внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает преференции для компаний, которые при проведении госзакупок будут учитывать экологическую составляющую.

Речь идет об электроавтомобилях, энергосберегающей технике, мебели из экологичных материалов и ому подобном. По словам сенатора, необходимость реализации такого нововведения давно назрела.

Гехт отметила, что конкурентоспособность «зеленых технологий» заметно растет. В связи с этим необходимо увеличивать инвестиции в них и создавать условия для привлечения капитала в данную сферу, пишет «Парламентская газета».

Помимо новых законов стимулировать экологически чистое производство следует кредитными и налоговыми льготами, добавляет глава Минприроды Сергей Донской. По его мнению, кредитная ставка для подобных проектов не должна превышать 6%.