Советский и российский актер Александр Яковлев скончался на 71 году жизни

На 71 году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Александр Яковлев, известный по картинам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Семнадцать мгновений весны», «Вий», «Легенда № 17» и других.

«19 декабря на 71-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер Александр Анатольевич Яковлев», - цитирует ТАСС сообщение Союза кинематографистов РФ.

Александр Яковлев окончил Горьковское театральное училище. Затем работал во Владимирском областном драматическом театре, в Московском областном ТЮЗе, Московском областном драматическом театре имени Островского. С 1995 года тесно сотрудничал с киностудией «ТриТэ» Никиты Михалкова.