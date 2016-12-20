Советский и российский актер Александр Яковлев скончался на 71 году жизни
На 71 году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Александр Яковлев, известный по картинам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Семнадцать мгновений весны», «Вий», «Легенда № 17» и других.
«19 декабря на 71-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер Александр Анатольевич Яковлев», - цитирует ТАСС сообщение Союза кинематографистов РФ.
Александр Яковлев окончил Горьковское театральное училище. Затем работал во Владимирском областном драматическом театре, в Московском областном ТЮЗе, Московском областном драматическом театре имени Островского. С 1995 года тесно сотрудничал с киностудией «ТриТэ» Никиты Михалкова.
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