Советницу Трампа раскритиковали за раскованную позу на диване в Белом доме
Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй оказалась в центре скандала после того, как в интернете опубликовали снимок, на котором чиновница забралась с ногами на один из диванов во время официального мероприятия в Овальном кабинете Белого дома.
На снимке изображена Конуэй, которая сидит на коленях на диване, поджав под себя ноги. В этот момент она делает фото главы государства в окружении официальных лиц на свой смартфон.
Пользователи сети были возмущены тем, что советница чувствует себя вполне естественно, не обращая внимание на репортеров и других представителей администрации.
Местные СМИ назвали поведение Конуэй фривольным, вспомнив также, что экс-президент США Барак Обама клал ноги на стол. Об этом сообщает ТАСС.
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