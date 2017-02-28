Советницу Трампа раскритиковали за раскованную позу на диване в Белом доме

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй оказалась в центре скандала после того, как в интернете опубликовали снимок, на котором чиновница забралась с ногами на один из диванов во время официального мероприятия в Овальном кабинете Белого дома.

На снимке изображена Конуэй, которая сидит на коленях на диване, поджав под себя ноги. В этот момент она делает фото главы государства в окружении официальных лиц на свой смартфон.

Пользователи сети были возмущены тем, что советница чувствует себя вполне естественно, не обращая внимание на репортеров и других представителей администрации.

Местные СМИ назвали поведение Конуэй фривольным, вспомнив также, что экс-президент США Барак Обама клал ноги на стол. Об этом сообщает ТАСС.