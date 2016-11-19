Советники Трампа обсуждают ликвидацию поста директора нацразведки США
Помощники Дональда Трампа рассматривают возможность ликвидации должности директора национальной разведки США.
Как отмечает издание The Intercept со ссылкой на свои источники, в окружении Трампа считают, что процесс этот будет длительным и неприятным, однако уверенны в том, что с этой задачей успешно справятся.
В материале также говорится, что советники нового президента США уже провели несколько совещаний по вопросу упразднения поста директора нацразведки и распределения его полномочий между руководителями американских спецслужб.
По словам источников издания, помощники Трампа нацелены на отмену реорганизации, проведенной в прошлом году в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) его нынешним шефом Джоном Бреннаном.
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