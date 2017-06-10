Два советника Терезы Мэй подали в отставку после выборов

Два советника премьер-министра Соединенного Королевства - Ник Тимоти и Фиона Хилл - подали в отставку.

Тимоти сообщил, что результат выборов обернулся разочарованием для него. Он сказал: «Причиной такого неутешительного результата стал не дефицит поддержки Терезы Мэй и консерваторов, а неожиданный скачок популярности лейбористов».

Консервативная партия победила на досрочных выборах в парламент, но потеряла большинство в Вестминстере, пишет ТАСС. Тори смогли занять только 318 мест в Палате общин, утратив 13 мандатов по сравнению с предыдущим составом и лишились права на самостоятельное формирование правительства.