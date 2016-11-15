Советник Трампа сомневается в военной мощи России

Россия ошибочно полагает, что может конкурировать с США в военной сфере, заявил один из советников избранного президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

По его мнению, Россия стала такой мощной благодаря нежеланию президента США Барака Обамы даже угрожать использованием вооруженных сил США.

Джулиани также заявил, что администрация Обамы сделала из России противника, и что российское руководство якобы не уважает действующее руководство США.

Ранее в ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин поздравил избранного президента Дональда Трампа с победой на выборах и отметил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, сообщает ТАСС.

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