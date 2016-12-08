Советник Трампа раскрыл цели своего приезда в Москву
Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж приехал в столицу России для встречи с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами.
По словам Пейджа, администрация Трампа нуждается в людях, верящих в потенциал отношений между Вашингтоном и Москвой. Он подчеркнул, что члены президентской команды понимают необходимость возобновления полноценных отношений с Россией, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА «Новости».
Пейдж намерен пробыть в Москве до 13 декабря.
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