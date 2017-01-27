Советник Трампа подтвердила возможность отмены антироссийских санкций

Вопрос полной или частичной отмены санкций, принятых США в отношении России, рассматривается новой администрацией Белого дома. Такое заявление сделала советник президента США Келлиэнн Конуэй.

- Все это находится на рассмотрении, - цитирует Конуэй ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Она отказалась уточнить, будет ли этот вопрос обсуждаться президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в предстоящем телефонном разговоре 28 января.