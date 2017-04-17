Советник Трампа обвинил Россию в «подрывной детельности»

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что Россия проводит в Европе «подрывную деятельность».

В чем данная деятельность выражается, генерал не уточнил. Каких-либо конкретных примеров в качестве подтверждения своих слов он не привел.

Кроме того, Макмастер заявил, что Россия должна пересмотреть свое отношение к режиму Башара Асада в Сирии. По его словам, именно поддержка Москвы привела к тому, что военный конфликт в САР затянулся на годы. Кризис распространился на Ирак и соседние страны, его последствия ощутила и Европа.

Генерал добавил, что сейчас, «все в мире рассматривают Россию как проблему», поэтому с ней необходимо провести «жесткий разговор», передает ABC News.