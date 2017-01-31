Советник Трампа обвинил Германию в умышленном занижении курса евро
Руководитель Национального совета по торговле США Петер Наварро заявил, что правительство Германии во главе с Ангелой Меркель умышленно занижает курс евро, чтобы получить преимущество над торговыми партнерами.
По мнению Наварро, евро стал «скрытой немецкой маркой», а его низкий курс дает Берлину преимущество над партнерами, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на издания The Telegraph и Financial Times.
Наварро также обвинил руководство Германии в препятствовании возможной торговой сделке между Соединенными Штатами и Евросоюзом.
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