Советник Трампа обсуждал снятие антироссийских санкций в Москве

Советник Дональда Трампа во время его избирательной компании и экс-конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон на встрече в Москве поднял вопрос о снятии санкций, действующих в отношении России.

По его словам, избранный президент Дональд трамп может рассмотреть вопрос антироссийских санкций.

- Трамп не обязан придерживаться принципов внешней политики Барака Обамы. Это дает ему возможность нового старта, - приводит «Интерфакс» слова Кингстона из интервью CNN.

Советник Трампа также рассказал, что встречался в Москве с американскими бизнесменами, а вот ни одной встречи с официальными представителями Кремля или дипломатами из США не состоялось.

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Места: Россия, США
События: санкции
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