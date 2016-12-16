Советник Трампа обсуждал снятие антироссийских санкций в Москве

Советник Дональда Трампа во время его избирательной компании и экс-конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон на встрече в Москве поднял вопрос о снятии санкций, действующих в отношении России.

По его словам, избранный президент Дональд трамп может рассмотреть вопрос антироссийских санкций.

- Трамп не обязан придерживаться принципов внешней политики Барака Обамы. Это дает ему возможность нового старта, - приводит «Интерфакс» слова Кингстона из интервью CNN.

Советник Трампа также рассказал, что встречался в Москве с американскими бизнесменами, а вот ни одной встречи с официальными представителями Кремля или дипломатами из США не состоялось.