Советник Трампа обсуждал снятие антироссийских санкций в Москве
Советник Дональда Трампа во время его избирательной компании и экс-конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон на встрече в Москве поднял вопрос о снятии санкций, действующих в отношении России.
По его словам, избранный президент Дональд трамп может рассмотреть вопрос антироссийских санкций.
- Трамп не обязан придерживаться принципов внешней политики Барака Обамы. Это дает ему возможность нового старта, - приводит «Интерфакс» слова Кингстона из интервью CNN.
Советник Трампа также рассказал, что встречался в Москве с американскими бизнесменами, а вот ни одной встречи с официальными представителями Кремля или дипломатами из США не состоялось.
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