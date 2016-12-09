Советник Трампа назвал катастрофическим уровень дезинформации по Крыму и Украине

Прибывший в Россию советник избирательного штаба победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что шокирован уровнем дезинформации, на основании которой строились решения мирового сообщества по Крыму и Украине.

Пейдж назвал историю событий последних лет на Украине в целом и в Крыму в частности одним из самых вопиющих примеров «поддельных новостей» за последнее время.

- Я уверен, что будут новые возможности для преодоления этих ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины, — заявил Пейдж РИА «Новости».

Таким образом американский политик ответил на вопрос, будет ли, на его взгляд, новая администрация США реализовывать политику признания присоединения Крыма, и какую роль будет украинский вопрос играть в политике кабинета Трампа.

Советник Трампа объяснил также цели своего визита в Россию. По его словам, возможности сотрудничества с российским частным сектором в ближайшее время будут максимально благоприятными, и он работает над рядом потенциальных проектов в этой сфере.

- Американские, равно как и европейские компании высоко заинтересованы в возвращении на российский рынок. Их интерес затрагивает широкий спектр секторов, — подчеркнул Пейдж, уточнив, что намерен пробыть в России до 13 декабря.