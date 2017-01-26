Советник президента предложил ограничить в России интернет по китайскому образцу

Для того чтобы обеспечить информационную безопасность в России, необходимо ограничение интернета, как это делается в Китае. С таким предложением выступил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

- Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет, — цитирует Клименко RT со ссылкой на РИА «Новости».

Советник президента обратил внимание на то, что иностранные компании, работающие на территории России, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов. По его мнению, если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».