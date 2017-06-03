Советник президента назвал общую сумму подписанных на ПМЭФ контрактов
На Петербургском экономическом форуме подписали 386 соглашений на сумму 2 триллиона рублей. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков.
Он констатировал: «Количество подписываемых на форуме соглашений увеличивается год от года. Были подписаны инвестиционные соглашения и меморандумы в количестве 386 на общую сумму около 2 триллионов рублей».
Ранее сообщалось, что из-за проведения чемпионата мира по футболу будут сдвинуты даты следующего ПМЭФ, пишет Газета.ru.
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