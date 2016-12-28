Советник Порошенко считает Деда Мороза и Снегурочку агентами Кремля

Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка вовсе не так безобидны, как представляется. На самом деле эти образы играют на руку российским спецслужбам. Такое заявление сделал советник президента Украины Олег Медведев.

По мнению советника Петра Порошенко, новогодние персонажи могут быть не просто активными агентами российской разведки, но и инструментом мягкой силы Кремля. В связи с этим, он считает, что необходимо тщательно обдумать вопрос о декоммунизации этих «символов советской эпохи».

«Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?» — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Медведевым в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что власти Киева отказались от использования образов Деда Мороза и Снегурочки. Вместо резиденции Деда Мороза в столице Украины открылась резиденция святого Николая.