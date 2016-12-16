Советник Обамы рассказал о разговоре лидеров США и России на G20

Внешнеполитический советник президента США Барака Обамы Бен Родс рассказал о разговоре лидеров США и России о защите избирательного процесса, состоявшегося на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.

По его словам, Обама обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным избирательный процесс в США, ясно дав понять, что США сделают все для защиты своих интересов.

После подведения итогов президентских выборов в США, ЦРУ через СМИ обвинило Москву во взломе партийных серверов Демократической партии, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу стать президентом. При этом ФБР с подобными выводами не согласилось. Позже Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. В свою очередь, Президент РФ Владимир Путин заявил, что в попавших в интернет материалах из предвыборного штаба Хиллари Клинтон нет ничего в интересах Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».