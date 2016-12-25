Советник Обамы назвал Китай главным конкурентом США

Китай является большим конкурентом для Соединенных Штатов, чем Россия, считает представитель Белого дома, первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

По его мнению, Россия угрожает международному порядку и стабильности с геополитической точки зрения, но Китай является намного более могущественной страной и гораздо больше позиционируется как конкурент США.

Ранее администрация избранного президента США Дональда Трампа исключила Россию из списка угроз национальной безопасности. В списке оборонной политики США значатся: постоянный контроль действий Китая и КНДР, борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), противодействие кибератакам, модернизация вооруженных сил США и снятие ограничений на их финансирование, а также более эффективная работа Пентагона. Об этом сообщает «РИА Новости».

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