Советник Меркель выяснит позицию Трампа по России и НАТО

Советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике и безопасности Кристоф Хойсген на следующей неделе отправится в Нью-Йорк для выяснения позиции избранного президента США Дональда Трампа по России и НАТО.

Как отмечается в материале, Хойсген встретится с Майклом Флинном, который в администрации Трампа займет пост советника президента по национальной безопасности.

Флинн ранее высказывался за развитие отношений с Москвой, что вызывает беспокойство Германии по вопросу антироссийских санкций.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года. Ранее он заявил о необходимости нового политического курса, в котором нуждается внешняя политика, сообщает «РИА Новости».