Советник Авакова призвал к насильственной украинизации жителей Донбасса

Жителей Донбасса, в первую очередь молодежь, необходимо заставить любить Украину, пусть даже путем насильственной украинизации. Такое заявление сделал советник главы МВД Украины Илья Кива.

- На сегодняшний день основная задача – формирование нового поколения. И когда поднимался вопрос о декоммунизации, я говорил: Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. И пускай даже насильно. Люди отравлены, и иногда непоправимо отравлены вот этой постсоветской риторикой, - цитирует Киву ТАСС со ссылкой на эфир «5 канала».

По мнению советника министра МВД Арсена Авакова, силой можно научить любить родину.

- Ставить и учить любить. Если вы не будете любить Украину, мы заставим любить Украину. И я знаю, что дети, которые вырастут, они точно будут любить Украину, - открыл новое слово в педагогике Кива.

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