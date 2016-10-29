Советник Асада опровергнул причастность ВКС России к атаке на школу в Идлибе
Российские и сирийские войска не наносили удара по школе в Идлибе. С таким заявлением выступила советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.
Она также сказала, что необходимо тщательное расследование для выявления виновных в этой трагедии.
Минобороны России ранее опровергло заявление ЮНИСЕФ об авиаударе по школе в Идлибе. Аэрофотосъемка населенного пункта свидетельствует о том, что никаких повреждений крыши школы или воронок от взрыва авиабомб в прилегающем к школе районе нет, сообщает РИА Новости.
Следующая новость Канада направит в Латвию более 400 своих военных
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии