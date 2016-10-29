Советник Асада опровергнул причастность ВКС России к атаке на школу в Идлибе

Российские и сирийские войска не наносили удара по школе в Идлибе. С таким заявлением выступила советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.

Она также сказала, что необходимо тщательное расследование для выявления виновных в этой трагедии.

Минобороны России ранее опровергло заявление ЮНИСЕФ об авиаударе по школе в Идлибе. Аэрофотосъемка населенного пункта свидетельствует о том, что никаких повреждений крыши школы или воронок от взрыва авиабомб в прилегающем к школе районе нет, сообщает РИА Новости.