В Совете федерации заявят о недопустимости политизации спорта
Сенаторы Совета Федерации РФ в ходе первого пленарного заседания намерены рассмотреть проект заявления о недопустимости политизации спорта.
Заседание состоится 28 сентября, сообщает издание «Известия» со ссылкой на СМИ.
- Недопустимо, чтобы политики использовали спортивные события как факт давления на государства, необходимо вводить независимый экспертный контроль за деятельностью международных спортивных структур, которые выносят свой вердикт по отношению к спортсменам, — заявил журналистам глава социального комитета верхней палаты российского парламента Валерий Рязанский.
По его словам, такое заявление должны подготовить социальный и международный комитеты СФ в связи с ситуацией вокруг Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Обращение будет адресовано парламентам мира.
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