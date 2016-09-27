В Совете федерации заявят о недопустимости политизации спорта

Сенаторы Совета Федерации РФ в ходе первого пленарного заседания намерены рассмотреть проект заявления о недопустимости политизации спорта.

Заседание состоится 28 сентября, сообщает издание «Известия» со ссылкой на СМИ.

- Недопустимо, чтобы политики использовали спортивные события как факт давления на государства, необходимо вводить независимый экспертный контроль за деятельностью международных спортивных структур, которые выносят свой вердикт по отношению к спортсменам, — заявил журналистам глава социального комитета верхней палаты российского парламента Валерий Рязанский.

По его словам, такое заявление должны подготовить социальный и международный комитеты СФ в связи с ситуацией вокруг Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Обращение будет адресовано парламентам мира.