В Совете Федерации осудили КНДР за испытание ракеты

Пхеньян повел себя неосмотрительно, осуществив запуск баллистической ракеты средней дальности, такой шаг вызывает обеспокоенность Москвы, заявляют российские сенаторы.

«Россия неоднократно выражала свое резкое негативное отношение к подобным запускам», - цитирует ТАСС комментарий зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича.

По его словам, позиция Москвы в этом вопросе не изменилась. «Поведение КНДР является неосмотрительным», - подчеркнул Клицевич.

Глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев также отметил, что позиция России по этому вопросу полностью совпадает с позицией остальных членов Совета Безопасности ООН, изложенной в соответствующей резолюции в прошлом году.