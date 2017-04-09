В Совете Федерации не исключили нанесение США авиаудара по КНДР
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допускает возможность авиаударов по КНДР со стороны США.
Газета.ru цитирует политика: «Такая опасность не исключена. Удар США по авиабазе ВС Сирии, не встретивший единодушного осуждения в Совбезе ООН, был объяснен угрозой нацбезопасности США, а Северная Корея может восприниматься в Вашингтоне как еще большая угроза».
Озеров опасается, что лидер КНДР Ким Чен Ын может принять неожиданное решение, если увидит в действиях США угрозу безопасности страны.
Ранее СМИ сообщали, что ударная группа ВМС Америки направится к Корейскому полуострову.
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