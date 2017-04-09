В Совете Федерации не исключили нанесение США авиаудара по КНДР

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допускает возможность авиаударов по КНДР со стороны США.

Газета.ru цитирует политика: «Такая опасность не исключена. Удар США по авиабазе ВС Сирии, не встретивший единодушного осуждения в Совбезе ООН, был объяснен угрозой нацбезопасности США, а Северная Корея может восприниматься в Вашингтоне как еще большая угроза».

Озеров опасается, что лидер КНДР Ким Чен Ын может принять неожиданное решение, если увидит в действиях США угрозу безопасности страны.

Ранее СМИ сообщали, что ударная группа ВМС Америки направится к Корейскому полуострову.