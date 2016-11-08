Совет ЕС ввел новые санкции в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине

На Совете по экономике и финансам Евросоюза в Брюсселе принято решение о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил журналистам министр финансов Словакии Петер Казимир.

- Да, такое решение было принято. Но я не могу вдаваться в подробности. Вы узнаете это из коммюнике, которое, вероятно, последует завтра, - цитирует «Интерфакс» выступление Казимира на пресс-конференции.

Агентство получило подтверждение этой информации в дипломатических институтах Евросоюза. По словам собеседника, «речь идет об изменении и дополнении списка лиц, в отношении которых будут действовать санкции», однако отказался сообщить подробности, а также не уточнил, почему ситуация на Украине повлияла на решение Совета по экономике и финансам ЕС.