Совет ЕС утвердил продление индивидуальных санкций против РФ

Члены Совета Европейского союза в четверг приняли решение по письменной процедуре об утверждении согласованного 7 сентября постоянными представителями стран Евросоюза предложения о продлении на полгода (до 15 марта 2017 года) индивидуальных санкций в отношении 146 российских и украинских физических и 37 юридических лиц.

В этот список входят люди и организации, которых в ЕС считают ответственными за нарушение территориальной целостности Украины и ущерб ее суверенитету. Санкции заключаются в замораживании банковских активов в странах Евросоюза и запрете на выдачу виз для поездок в государства ЕС, сообщает «Интерфакс».

В коммюнике Совета ЕС, в котором объявляется о принятом решении, напоминается, что эти меры были введены в марте 2014 года и последний раз продлевались в марте 2016 года.