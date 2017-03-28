Совет Россия - НАТО соберется 30 марта в штаб-квартире альянса в Брюсселе
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о том, что первое в 2017 году заседание Совета Россия - НАТО состоится 30 марта в Брюсселе.
- После консультаций с членами Совета НАТО - Россия я пригласил их на встречу на уровне послов. Встреча пройдет 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, - цитирует Столтенберга ТАСС.
На трех заседаниях Совета в 2016 году обсуждались проблемы Европы, ситуация в Афганистане и на Украине. Российская сторона по итогам этих саммитов неоднократно заявляла, что позиции России и НАТО по ключевым проблемам разнятся, и реального сближения добиться не удалось.
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