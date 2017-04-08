Совет нацбезопасности США предложил убить Ким Чен Ына

В Совете национальной безопасности при президенте США предложили Дональду Трампу способы противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР.

Об этом рассказал телеканал NBC со ссылкой на источники в военных и разведывательных структурах. Среди представленных американскому президенту сценариев противодействия ядерной программе Северной Кореи называется убийство лидера КНДР Ким Чен Ына, а также размещение ядерных бомб к югу от 38-й параллели.

Среди прочих вариантов указано проведение диверсий на территории КНДР и подрыв мостов с целью блокировать мобильные ракетные установки.

Ранее Трамп заявлял, что «Северная Корея очень плохо себя ведет». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключает военных мер в сторону Пхеньяна. Начиная с 2016 года, КНДР запустила более 20 баллистических ракет и осуществила два ядерных испытания, которые не соответствуют требованиям резолюции Совбеза ООН, пишет Lenta.ru.

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