Совет Федерации запретил допуск СМИ-иноагентам

Совет Федерации запретил допуск журналистам, представляющим СМИ - иностранных агентов, сообщил глава Комитета верхней палаты по регламенту Андрей Кутепов.

По его словам, комитетом по регламенту Совета Федерации принято решение об установлении запрета на посещение Совета Федерации представителями иностранных СМИ из списка Минюста.

Ранее Минюст РФ обнародовал список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента.

В перечень попали «Голос Америки», «Радио Свободная Европа\Радио Свобода», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», телеканал «Настоящее время», «Сибир.Реалии», «Фактограф», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» и «Idel.Реалии».

Действия российских властей стали зеркальным ответом на меры действия США. На прошлой неделе Конгресс США аннулировал аккредитацию корреспондентов RT, сообщает «Интерфакс».