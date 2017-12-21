Совет Федерации встает на защиту региональных брендов

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко призвала законодательно защитить отечественные региональные бренды и вывести их качество на новый уровень.

«Я в воскресенье была на катке у ГУМа и проходила мимо ярмарки, там одни матрешки — это невозможно. Стыдно перед иностранцами за ярмарку в центре Москвы: все намалевано, неручной работы, примитивно», - цитирует ее «Парламентская газета».

Сенатор отметила, что в России многие национальные бренды официально не зарегистрированы и этим пользуются зарубежные производители. Причем, их продукция далеко не всегда бывает высокого качества.

В целях исправления ситуации Матвиенко намерена поручить каждому сенатору зарегистрировать в будущем году по одному региональному бренду. Кроме ого, законодатели планируют законодательно привязать товары, олицетворяющие регионы к географическим названиям, промаркировать и таким образом отслеживать появление подделок. Соответствующий законопроект разработали в Роспатенте.

Председатель Совфеда подчеркнула важность регистрации брендов, поскольку они могут стать нематериальными активами экономики регионов и в ближайшие годы принести сотни миллиардов рублей дохода.