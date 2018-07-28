Совет Федерации одобрил повышение НДС

Закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость до 20% поддержан Советом Федерации. Документ также предусматривает сохранение льготных ставок по НДС.

В частности, пониженные ставки на уровне 10% сохранятся для товаров социального назначения: продуктов, детских вещей, книжной продукции, связанной с наукой, образованием и культурой, а также лекарств.

Нулевые ставки НДС сохранятся до 2025 года для авиаперевозок пассажиров и грузов в Крым, Севастополь и регионы Дальнего Востока, передает РИА Новости.

Закон сохранит ставку страховых взносов на уровне 30%, из которых 22% идет в Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования. Первоначально предлагалось увеличить общую ставку до 34% с 2021 года.